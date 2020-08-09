Лукашенко рассказал о готовности к тесному партнерству с Москвой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск всегда будет готов сотрудничать с Москвой.

В воскресенье, 9 августа лидер Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что Минск всегда будет открыт к сотрудничеству с Москвой. Президент также подчеркнул, что взаимоотношения России и Белоруссии будут зависеть о того, насколько тесные отношения Москва готова выстраивать с Минском.

Напомним, 9 августа в Белоруссии проходят выборы президента. Лидер страны уже отдал свой голос. Он проголосовал на участке, который находится в Белорусском государственном университете физической культуры.