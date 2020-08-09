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 Избирательные участки начали работу в Белоруссии

Избирательные участки начали работу в Белоруссии
Лукашенко рассказал о готовности к тесному партнерству с Москвой

Лукашенко рассказал о готовности к тесному партнерству с Москвой

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11:48   9 Августа 2020
Политика

Лукашенко рассказал о готовности к тесному партнерству с Москвой

Лукашенко рассказал о готовности к тесному партнерству с Москвой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск всегда будет готов сотрудничать с Москвой.

В воскресенье, 9 августа лидер Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что Минск всегда будет открыт к сотрудничеству с Москвой. Президент также подчеркнул, что взаимоотношения России и Белоруссии будут зависеть о того, насколько тесные отношения Москва готова выстраивать с Минском.

Напомним, 9 августа в Белоруссии проходят выборы президента. Лидер страны уже отдал свой голос. Он проголосовал на участке, который находится в Белорусском государственном университете физической культуры.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #белоруссия #лукашенко

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