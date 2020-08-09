DDoS-атаки зафиксированы на белорусские госресурсы

Большая волна DDoS-атак зафиксирована на государственные ресурсы Белоруссии. Об этом сообщили в Национальном центре реагирования на компьютерные инциденты республики.

Атакам подверглись такие ресурсы, как Комитет государственной безопасности и Министерство внутренних дел. Воздействие началось 8 августа в районе 22:00 часов и продолжилось 9 августа.

Продолжительность атак составила около 1 часа, рассказали в центре. Хакеры использовали различные технологии влияния. Технические возможности провайдеров позволили отразить атаки, однако начались проблемы с оборудованием.