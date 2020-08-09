Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лукашенко и Путин обсудят задержание граждан РФ в Минске

Лукашенко и Путин обсудят задержание граждан РФ в Минске

 DDoS-атаки зафиксированы на белорусские госресурсы

DDoS-атаки зафиксированы на белорусские госресурсы
Совфед: осенние выплаты семьям с детьми должны стать федеральными

Совфед: осенние выплаты семьям с детьми должны стать федеральными

 Избирательные участки начали работу в Белоруссии

Избирательные участки начали работу в Белоруссии
Лукашенко рассказал о готовности к тесному партнерству с Москвой

Лукашенко рассказал о готовности к тесному партнерству с Москвой

 ЦИК: явка на выборах президента Белоруссии — 45,55%

ЦИК: явка на выборах президента Белоруссии — 45,55%
Лукашенко и Путин обсудят задержание граждан РФ в Минске

Лукашенко и Путин обсудят задержание граждан РФ в Минске

 DDoS-атаки зафиксированы на белорусские госресурсы

DDoS-атаки зафиксированы на белорусские госресурсы
Совфед: осенние выплаты семьям с детьми должны стать федеральными

Совфед: осенние выплаты семьям с детьми должны стать федеральными

 Избирательные участки начали работу в Белоруссии

Избирательные участки начали работу в Белоруссии
Лукашенко рассказал о готовности к тесному партнерству с Москвой

Лукашенко рассказал о готовности к тесному партнерству с Москвой

 ЦИК: явка на выборах президента Белоруссии — 45,55%

ЦИК: явка на выборах президента Белоруссии — 45,55%
11:43   9 Августа 2020
Общество

DDoS-атаки зафиксированы на белорусские госресурсы

DDoS-атаки зафиксированы на белорусские госресурсы

Большая волна DDoS-атак зафиксирована на государственные ресурсы Белоруссии. Об этом сообщили в Национальном центре реагирования на компьютерные инциденты республики.

Атакам подверглись такие ресурсы, как Комитет государственной безопасности и Министерство внутренних дел. Воздействие началось 8 августа в районе 22:00 часов и продолжилось 9 августа.

Продолжительность атак составила около 1 часа, рассказали в центре. Хакеры использовали различные технологии влияния. Технические возможности провайдеров позволили отразить атаки, однако начались проблемы с оборудованием.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#интернет #белоруссия #атаки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...