Беглов поздравил строителей с профессиональным праздником

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к строителям, которые 9 августа отмечают профессиональный праздник.

Градоначальник напомнил, что когда-то сам работал в строительной сфере. Этот праздник отмечают более 300 тыс. человек. Сегодня они возводят дома, школы, стадионы и больницы. Благодаря их труду появляются новые дороги и общественные пространства, напомнил Беглов.

"В прошлом году мы ввели 50 новых объектов: школ, детских садов, поликлиник. В этом году в планах еще 60, среди них девять объектов здравоохранения", — сообщил губернатор.

Мэр Москвы Сергей Собянин тоже обратился к строителям. В социальных сетях он написал, что каждый новый объект — это слагаемое, а вместе они представляют удобный мегаполис. Градоначальник также опубликовал видео, демонстрирующее изменения, которые произошли в столице, передает телеканал "360".