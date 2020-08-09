Более 70% граждан Белоруссии проголосовали на выборах президента в Москве

Явка избирателей на выборах президента Белоруссии на участках в Москве составляет более 7%. Об этом сообщают белорусские СМИ.

Известно, что по состоянию на 10:00 общая явка на президентском голосовании составляет 45,33%. Об этом сообщила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.

За пост президента страны борются пять кандидатов. Избирательные участки были открыты сегодня утром в Белоруссии, а также в других странах. На территории республики открылось почти 6 тысяч участков для голосования, еще 44 расположены в других государствах.