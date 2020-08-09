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11:25   9 Августа 2020
Политика

Правительство РФ поможет многодетным семьям погасить долг за ипотеку

Правительство РФ поможет многодетным семьям погасить долг за ипотеку

Правительство Российской Федерации одобрило инициативу о выделении субсидий из резервного фонда на погашение части долга за ипотеку многодетным семьям. Об этом говорится в сообщении на портале кабмина.

Решение кабмина позволит оказать поддержку примерно 26 тысячам многодетных семей. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в рамках реализации инициативы будет выделено более 11 миллиардов рублей.

Мишустин отметил, что помощь в погашении долгов за ипотеку является одной из наиболее востребованных мер социальной поддержки многодетным семьям, пишет ТАСС.

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Автор: Василий Пименов
#правительство #ипотека #фонд

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