Правительство РФ поможет многодетным семьям погасить долг за ипотеку

Правительство Российской Федерации одобрило инициативу о выделении субсидий из резервного фонда на погашение части долга за ипотеку многодетным семьям. Об этом говорится в сообщении на портале кабмина.

Решение кабмина позволит оказать поддержку примерно 26 тысячам многодетных семей. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в рамках реализации инициативы будет выделено более 11 миллиардов рублей.

Мишустин отметил, что помощь в погашении долгов за ипотеку является одной из наиболее востребованных мер социальной поддержки многодетным семьям, пишет ТАСС.