Лукашенко проголосовал на президентских выборах в Белоруссии

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко отдал свой голос на президентских выборах 9 августа, сообщили белорусские СМИ. Затем он ответит на вопросы собравшихся журналистов.

Лукашенко прибыл на участок для голосования на территории Белорусского государственного университета физической культуры. Действующий президент традиционно принимает участие в выборах именно в этом месте.

Кроме Лукашенко свои кандидатуры на президентских выборах 2020 года выдвинули еще четыре человека. Почти половина избирателей уже отдали свои голоса на мероприятии к 10 утра, говорится в сообщении ЦИК.