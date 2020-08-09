Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
DDoS-атаки зафиксированы на белорусские госресурсы

DDoS-атаки зафиксированы на белорусские госресурсы

 Беглов поздравил строителей с профессиональным праздником

Беглов поздравил строителей с профессиональным праздником
Совфед: осенние выплаты семьям с детьми должны стать федеральными

Совфед: осенние выплаты семьям с детьми должны стать федеральными

 Избирательные участки начали работу в Белоруссии

Избирательные участки начали работу в Белоруссии
Лукашенко рассказал о готовности к тесному партнерству с Москвой

Лукашенко рассказал о готовности к тесному партнерству с Москвой

 ЦИК: явка на выборах президента Белоруссии — 45,55%

ЦИК: явка на выборах президента Белоруссии — 45,55%
DDoS-атаки зафиксированы на белорусские госресурсы

DDoS-атаки зафиксированы на белорусские госресурсы

 Беглов поздравил строителей с профессиональным праздником

Беглов поздравил строителей с профессиональным праздником
Совфед: осенние выплаты семьям с детьми должны стать федеральными

Совфед: осенние выплаты семьям с детьми должны стать федеральными

 Избирательные участки начали работу в Белоруссии

Избирательные участки начали работу в Белоруссии
Лукашенко рассказал о готовности к тесному партнерству с Москвой

Лукашенко рассказал о готовности к тесному партнерству с Москвой

 ЦИК: явка на выборах президента Белоруссии — 45,55%

ЦИК: явка на выборах президента Белоруссии — 45,55%
11:20   9 Августа 2020
Общество

Лукашенко проголосовал на президентских выборах в Белоруссии

Лукашенко проголосовал на президентских выборах в Белоруссии

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко отдал свой голос на президентских выборах 9 августа, сообщили белорусские СМИ. Затем он ответит на вопросы собравшихся журналистов.

Лукашенко прибыл на участок для голосования на территории Белорусского государственного университета физической культуры. Действующий президент традиционно принимает участие в выборах именно в этом месте.

Кроме Лукашенко свои кандидатуры на президентских выборах 2020 года выдвинули еще четыре человека. Почти половина избирателей уже отдали свои голоса на мероприятии к 10 утра, говорится в сообщении ЦИК.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#выборы #белоруссия #лукашенко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...