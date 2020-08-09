Совфед: осенние выплаты семьям с детьми должны стать федеральными

Региональные "детские" выплаты к 1 сентября должны реализовываться на федеральном уровне, заявили члены Совета Федерации Владимир Круглый и Татьяна Кусайко.

Регионы РФ ввели разовые выплаты на детей из многодетных и малообеспеченных семей для подготовки детей в школу. Сумма составит 3700 рублей.

В интервью iReactor сенатор от Мурманской области Татьяна Кусайко рассказала, что полностью поддерживает инициативу, и такая помощь от властей очень важна для семей. Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый поделился, что такая мера поддержки должна быть рассмотрена российским правительством на федеральном уровне, так как не все регионы могут себе позволить осуществлять выплаты.

Экс-председатель комиссии по качеству жизни, социальной политике, делам ветеранов, здравоохранению и трудовым отношениям Общественной палаты Петербурга Людмила Косткина считает, что эта мера поддержки должна стать постоянной, так как школьные принадлежности нужны детям при любых обстоятельствах.