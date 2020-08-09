Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
DDoS-атаки зафиксированы на белорусские госресурсы

DDoS-атаки зафиксированы на белорусские госресурсы

 Беглов поздравил строителей с профессиональным праздником

Беглов поздравил строителей с профессиональным праздником
Совфед: осенние выплаты семьям с детьми должны стать федеральными

Совфед: осенние выплаты семьям с детьми должны стать федеральными

 Избирательные участки начали работу в Белоруссии

Избирательные участки начали работу в Белоруссии
Лукашенко рассказал о готовности к тесному партнерству с Москвой

Лукашенко рассказал о готовности к тесному партнерству с Москвой

 ЦИК: явка на выборах президента Белоруссии — 45,55%

ЦИК: явка на выборах президента Белоруссии — 45,55%
DDoS-атаки зафиксированы на белорусские госресурсы

DDoS-атаки зафиксированы на белорусские госресурсы

 Беглов поздравил строителей с профессиональным праздником

Беглов поздравил строителей с профессиональным праздником
Совфед: осенние выплаты семьям с детьми должны стать федеральными

Совфед: осенние выплаты семьям с детьми должны стать федеральными

 Избирательные участки начали работу в Белоруссии

Избирательные участки начали работу в Белоруссии
Лукашенко рассказал о готовности к тесному партнерству с Москвой

Лукашенко рассказал о готовности к тесному партнерству с Москвой

 ЦИК: явка на выборах президента Белоруссии — 45,55%

ЦИК: явка на выборах президента Белоруссии — 45,55%
11:05   9 Августа 2020
Политика

ЦИК: явка на выборах президента Белоруссии — 45,55%

ЦИК: явка на выборах президента Белоруссии — 45,55%

Сотрудники Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии представили статистические данные о явке избирателей на выборы президента к 10 часам утра по местному времени.

Согласно предоставленным данным, явка на выборах президента страны к 10 утра составляет 45,55%. Голосование стартовало 9 августа в 8 часов. В стране работает 5 723 избирательных участка. Право голосовать имеют 6,8 миллиона граждан Белоруссии.

Кроме того, 44 участка функционируют за пределами страны. В посольстве Белоруссии в Москве рассчитывают, что участие в голосовании примут порядка 2,5 тысячи граждан. Выборы завершатся в 20 часов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#выборы #белоруссия #президент #явка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...