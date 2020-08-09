ЦИК: явка на выборах президента Белоруссии — 45,55%

Сотрудники Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии представили статистические данные о явке избирателей на выборы президента к 10 часам утра по местному времени.

Согласно предоставленным данным, явка на выборах президента страны к 10 утра составляет 45,55%. Голосование стартовало 9 августа в 8 часов. В стране работает 5 723 избирательных участка. Право голосовать имеют 6,8 миллиона граждан Белоруссии.

Кроме того, 44 участка функционируют за пределами страны. В посольстве Белоруссии в Москве рассчитывают, что участие в голосовании примут порядка 2,5 тысячи граждан. Выборы завершатся в 20 часов.