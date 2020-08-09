Продвижение войск США к России стало экономическим маневром

Глава Пентагона Марк Эспер заявил о перегруппировке американских войск в Европе с целью продвинуться к российским границам. Но не просто так, а с благородной целью — усилить «сдерживание» России. Для этого президент США Дональд Трамп приказал переместить часть военных из Германии в другие европейские страны: те, что поближе к РФ.

Эспер добавил, что союзники США по Североатлантическому альянсу (НАТО) поддерживают такое решение. Отказывать американскому «гегемону» там не принято.

«Мы усиливаем сдерживание России и укрепляем позиции НАТО. В конечном счете, мы перебрасываем много войск дальше на восток, ближе к границам России», — объяснил глава Пентагона в эфире FoxNews 8 августа.

Ранее Эспер предупреждал о намерениях альянса усилить восточный фланг: для этого в Италию и Бельгию отправили из Германии около 12 тысяч военных США, а в Польшу перебросили еще тысячу военнослужащих дополнительно к тем американским силам, что там базируются.

Незваные гости у границ

В июне замглавы МИД РФ Александр Грушко обращал внимание и на постоянные разведывательные полеты ВВС НАТО у российских границ. Особенно навязчиво истребители альянса наведывались в Балтийский регион, а также в районы Черного и Баренцева морей. При этом Россия предлагала США отказаться от учений в пандемию, однако в Вашингтоне к заявлению Москвы не прислушались.

Только в августе российский МиГ-31 перехватил над нейтральными водами Баренцева моря норвежский истребитель Falcon 20, а 31 июля Су-27 обнаружил американский ЕР-3Е над Черным морем. Чуть раньше, в середине июля, над этими акваториями появились норвежские Р-3С «Орион», американские Р-8А «Посейдон», разведывательный «боинг» RC-135 и беспилотник MQ-9А «Рипер».

На политическом уровне действия НАТО восприняли настороженно. Сенатор Совета Федерации Игорь Морозов в разговоре с «Политикой Сегодня» указывал, что США взяли курс на конфронтацию с Россией и доказывают это военными маневрами, в том числе и в перечисленных акваториях. Он напомнил о планах США установить в Польше свою систему ПВО: к аналогичным действиям Штаты готовы и на базах в Японии и Южной Корее, близ восточных границ РФ.

Американская выгода

О том, что такое «сдерживание» России с точки зрения Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, корреспондент ПС поговорил с военным экспертом Центра стратегической конъюнктуры Олегом Пономаренко. Цель, декларируемая Пентагоном, может быть лишь «верхушкой айсберга», отметил он. Реальные причины возросшей активности американских военных сил не афишируются.

«В их понимании "сдерживание" — это продолжение реакции США на события, связанные с Крымом и Донбассом. Такой повод они используют. Но надо понимать, что заявленное не всегда может совпадать с реальностью. Формально, в качестве аргумента они также используют усиление группировок российских вооруженных сил и переоснащение армии РФ. Но используя этот аргумент, они могут склонять какие-то страны к более тесному сотрудничеству, перемещать свои базы», — объясняет эксперт.

Если анализировать ситуацию более глубоко, говорит Пономаренко, то можно увидеть и другие причины. Отчасти заявления США о «российской агрессии» прикрывают желание вовлечь в «свою орбиту» и сделать более зависимыми от Америки определенные страны. Естественно, напряженность в отношениях этих государств с Россией ведет и к ухудшению экономического сотрудничества — тут-то и появляется американский «хороший союзник» с «выгодными» предложениями.

«Я думаю, задача у них стоит гораздо шире. А термин "сдерживание" имеет как прямое значение, то есть для употребления своими же вооруженными силами и в политических целях, так и экономическое значение, чтобы решить задачи, которые не афишируются, но предполагаются. Мы видим, например, что та же Польша готова оплачивать пребывание вооруженных сил США на своей территории — это совсем другой подход, нежели чем американцы должны были бы выделять в своем бюджете средства на эти нужды», — рассуждает военный эксперт.

В типично американском предпринимательском духе, США сумели превратить размещение своих военных баз на территориях других стран в выгодный бизнес. Например, в ноябре 2019 года администрация американского президента решила поднять плату Сеула «за защиту» с 893 миллионов долларов до почти пяти миллиардов долларов ежегодно. Корейская сторона была настолько обескуражена предложением «дяди Сэма», что прервала переговоры.

Плата за защиту

Неожиданно возросшие цены за американские войска не обрадовали и другие страны. Так, президент Трамп в прошлом году предложил Германии и Японии полностью взять на себя расходы по содержанию американских военных на своей территории, и даже больше — перечислять Вашингтону еще 50% от этой суммы за «гарантии безопасности».

Но Пономаренко не исключает, что в отдельных странах местечковые интересы совпадают с интересами американских вооруженных сил и военно-промышленного комплекса. Польшу и страны Прибалтики опека со стороны американских военных вполне устраивает. Например, Варшава рассчитывала стать главным плацдармом США в Европе вместо Германии: как мы писали ранее, статус ключевого военно-политического партнера американцев в ЕС мог обеспечить Варшаве существенные экономические дивиденды.

«Наверное, под этим "соусом" — усиление России, якобы опасность России, — США могут решать и свои чисто экономические интересы: получение дополнительных контрактов на строительство инфраструктуры, на поддержание этой инфраструктуры, надежда на усиление экономических связей. Связано это с тем, что усиливается взаимодействие с этими странами. Тут может быть достаточно много целей, из которых заявляется, как мы видим, формально только одна», — заключил эксперт.

США разыгрывают карту соперничества с Россией и на арктическом «фронте». Там Штаты активно наращивают силы, в том числе и военные: как выражался госсекретарь США Майк Помпео, Вашингтон «опоздал на вечеринку» в Арктике, но все равно намерен «отлично повеселиться».

По его словам, Соединенные Штаты были «слишком наивны», пока интересы России в регионе становились «более агрессивными» — чиновник считает, нужно развернуть активное американское противостояние РФ в рамках НАТО. О том, чем для США так привлекателен традиционно русский регион, читайте в материале «Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике».