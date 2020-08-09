Гутерреш: Нагасаки показал миру необходимость уничтожения ядерного оружия

Ядерную войну невозможно выиграть, и миру необходимо вернуться к пониманию этого. Своим мнением поделился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Миру необходимо отказаться от тенденции нарушать соглашения о ядерном разоружении, уверен генсекретарь ООН. Об этом он сообщил во время траурной церемонии 9 августа в честь 75-й годовщины атомной бомбардировки США японского города Нагасаки.

Нагасаки должен на ежедневной основе напоминать миру, зачем стоит уничтожить все имеющееся ядерное оружие. Гутерреш выразил сожаление фактом того, что 75 лет спустя после сожжения города атомной бомбой, ядерная угроза вновь начала нарастать. Об этом сообщает ТАСС.