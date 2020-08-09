Оперштаб сообщил о 5189 новых пациентах с COVID-19 в РФ за сутки

Свыше 5100 пациентов с коронавирусом выявлено в регионах России за последние сутки. Об этом информировали в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Итого в Российской Федерации зафиксировано 887 536 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В оперативном штабе также сообщили о том, что за последние сутки из российских больниц было выписано 3215 человек, переболевших коронавирусом. За все время в стране вылечились 693 422 пациента с COVID-19.

9 августа пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о проведении свыше 30,6 миллиона тестов на выявление коронавируса в России.