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Посол РФ рассказал о политике "сдерживания и диалога" со стороны Лондона

Посол РФ рассказал о политике "сдерживания и диалога" со стороны Лондона

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10:09   9 Августа 2020
Политика

Посол РФ рассказал о политике "сдерживания и диалога" со стороны Лондона

Посол РФ рассказал о политике "сдерживания и диалога" со стороны Лондона

Страны Североатлантического альянса, включая Великобританию, придерживаются в отношении России политики "сдерживания и диалога". Однако эти действия на 95% состоят из сдерживания, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

По словам Келина, диалогу в этом взаимодействии отводится не более 5%. Дипломат отметил, что Соединенное Королевство стремиться занять лидирующее место в выбранном варианте политики, пишет ТАСС.

Таким образом российский посол отреагировал на очередную порцию нападок на РФ со стороны Великобритании. Это противоречит заявлениям Лондона о желании наладить отношения с Москвой. В качестве примера дипломат привел июльские санкции британцев, которые коснулись 25 россиян.

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Автор: Борис Нестеров
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