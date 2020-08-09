Посол РФ рассказал о политике "сдерживания и диалога" со стороны Лондона

Страны Североатлантического альянса, включая Великобританию, придерживаются в отношении России политики "сдерживания и диалога". Однако эти действия на 95% состоят из сдерживания, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

По словам Келина, диалогу в этом взаимодействии отводится не более 5%. Дипломат отметил, что Соединенное Королевство стремиться занять лидирующее место в выбранном варианте политики, пишет ТАСС.

Таким образом российский посол отреагировал на очередную порцию нападок на РФ со стороны Великобритании. Это противоречит заявлениям Лондона о желании наладить отношения с Москвой. В качестве примера дипломат привел июльские санкции британцев, которые коснулись 25 россиян.