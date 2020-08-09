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 Кобицкий отметил отсутствие замечаний на выборах в Белоруссии

Кобицкий отметил отсутствие замечаний на выборах в Белоруссии
10:00   9 Августа 2020
Политика

Кобицкий отметил отсутствие замечаний на выборах в Белоруссии

Кобицкий отметил отсутствие замечаний на выборах в Белоруссии

Мониторинговая группа Межпарламентской ассамблеи СНГ на выборах президента Белоруссии не зарегистрировала каких-либо замечаний к проведению голосования. Об этом информировал генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.

Он сообщил, что группа побывала во многих областях и городах республики, в каждом из которых были прослушаны все участники процесса наблюдения. Кобицкий рассказал, что 9 августа на открытии участка МПА спросил мнение председателей избирательной комиссии, а также наблюдателей. Выяснилось, что весь процесс идет очень корректно, передает ТАСС.

В воскресенье, 9 августа, в шестой раз состоялись выборы президента государства. Среди пяти кандидатов на должность присутствует действующий глава страны Александр Лукашенко.

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Автор: Кристина Мокроусова
#белоруссия #мпа #выборы президента белоруссии

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