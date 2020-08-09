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9:37   9 Августа 2020
Политика

Трамп: демократы не способны выиграть выборы в США без фальсификаций

Трамп: демократы не способны выиграть выборы в США без фальсификаций

Члены Демократической партии США могут рассчитывать на победу в президентских выборах, если прибегнут к масштабным фальсификациям. Такое мнение выразил глава Белого дома Дональд Трамп.

Таким образом Трамп отреагировал на инициативу демократов отменить проверку удостоверений личности во время избирательной кампании. По мнению американского лидера, названное предложение призвано подделать результаты голосования, пишет ТАСС.

Трамп добавил, что демократы намереваются украсть у американцев выборы, потому что по-другому не смогут одержать победу. Республиканцы с этим не согласны и будут препятствовать таким планам.

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Автор: Яна Либерман
#сша #выборы #трамп #демократы #фальсификации

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