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9:31   9 Августа 2020
Политика

Пресса Нидерландов опубликовала запись переговоров ВСУ перед крушением MH17

Пресса Нидерландов опубликовала запись переговоров ВСУ перед крушением MH17

Следственная группа в Нидерландах по делу авиакатастрофы малайзийского рейса MH17 придерживается версии о причастности РФ. Однако местные СМИ представили новые факты, которые указывают на виновность Украины.

Нидерландское издание Bonanza Media опубликовало записи телефонных разговоров, участником которых является полковник ВСУ Руслан Гринчак. Последний говорил, что, при необходимости, силы страны готовы сбить еще один "Боинг" из Малайзии, если ситуация в регионе будет сохраняться прежней.

Примечательно, что о телефонном разговоре кроме названного СМИ упомянуло лишь одно издание, пишет "ПолитРоссия". Судебные эксперты придерживаются версии, что названные записи были отредактированы.

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Автор: Борис Нестеров
#украина #всу #mh17 #Bonanza Media

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