Избирательные участки начали работу в Белоруссии

День голосования за президента страны стартовал сегодня в Республике Беларусь. Избирательная кампания проходит на более чем 5700 участках, говорится в сообщении ЦИК.

Из 5767 участков 44 работают за пределами республики. Например, в РФ голосование организовано в дипломатических представительствах Белоруссии в Санкт-Петербурге, Москве, Калининграде, пишет ТАСС.

Отметим, что в республике организовано досрочное голосование, явка на которое к 9 августа превысила 41%. Кроме действующего главы государства Александра Лукашенко на пост президента страны претендуют Андрей Дмитриев, Светлана Тихановская, Анна Канопацкая, Сергей Черечень.