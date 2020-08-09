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9:12   9 Августа 2020
Политика СНГ

Избирательные участки начали работу в Белоруссии

Избирательные участки начали работу в Белоруссии

День голосования за президента страны стартовал сегодня в Республике Беларусь. Избирательная кампания проходит на более чем 5700 участках, говорится в сообщении ЦИК.

Из 5767 участков 44 работают за пределами республики. Например, в РФ голосование организовано в дипломатических представительствах Белоруссии в Санкт-Петербурге, Москве, Калининграде, пишет ТАСС.

Отметим, что в республике организовано досрочное голосование, явка на которое к 9 августа превысила 41%. Кроме действующего главы государства Александра Лукашенко на пост президента страны претендуют Андрей Дмитриев, Светлана Тихановская, Анна Канопацкая, Сергей Черечень.

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Автор: Борис Нестеров
#выборы #голосование #белоруссия #избирательные участки

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