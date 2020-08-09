Россиянам могут назначить третью выплату на детей от ПФР осенью

Российским семьям с детьми могут назначить следующую единовременную выплату не раньше середины осени. Выплаты на ребенка в размере 10 тысяч рублей россияне получили в июне и июле.

Эксперты считают, что повторные выплаты на детей в августе уже маловероятны. Однако это не значит, что государство прекратит оказывать поддержку семьям с детьми, подчеркнул профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Госдума сможет рассмотреть вопрос касаемо повторных выплат после 15 сентября, когда депутаты вернутся к работе, рассказал Сафонов. Таким образом, если будет распоряжение главы государства, деньги поступят ПФР не раньше середины осени, передает ФАН.