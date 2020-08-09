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8:14   9 Августа 2020
Политика

Министр обороны США рассказал о целях перегруппировки войск из Германии

Министр обороны США рассказал о целях перегруппировки войск из Германии

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Марк Эспер рассказал в интервью, что перегруппировка американских войск в Европе направлена на увеличение контингента у границ с Россией для сдерживания Москвы.

Американский чиновник сообщил о целях перегруппировки войск США в Европе, комментируя решение о передислокации части военного контингента из Германии в другие страны Европы, во время интервью на канале Fox News. Это необходимо для наращивания контингента у рубежов России с целью сдерживания Москвы, заявил он.

Ключевые союзники по Североатлантическому альянсу поддержали решение американского президента Дональда Трампа и назвали это верным шагом. При этом, министр подчеркнул, в Германии все равно останется достаточное количество войск США.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #сша #нато

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