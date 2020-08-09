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Самым малочисленным народом России являются чамалалы

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8:04   9 Августа 2020
Общество

Самым малочисленным народом России являются чамалалы

Самым малочисленным народом России являются чамалалы

Самым малочисленным народом в России названы чамалалы. Согласно статистике, на 2010 год их численность составляла всего 24 человека.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные медиаофиса Всероссийской переписи населения, чамалалы проживают в Дагестане и Чечне и относятся к андийским народам Кавказа и субэтносу аварцев. Для сравнения, в 1967 году было зарегистрировано более четырех тысяч представителей этого этноса.

Всего в России проживает 47 коренных малочисленных народов, которые сохраняют традиционный образ жизни, хозяйствование и промыслы. В общей сложности их насчитывают менее 50 тысяч человек.

Международный день коренных народов мира отмечают 9 августа. По всему миру проживает около 370 млн представителей таких этносов.

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Автор: Борис Нестеров
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