Россияне просят ПФР продлить ежемесячные детские выплаты

Россияне запустили петицию, чтобы продлить детские выплаты перед днем знаний. Инициативу повторных субсидий поддержали в Государственной думе.

Граждане России продолжают требовать от Пенсионного фонда субсидии по 10 тысяч рублей на детей в августе 2020 года. Соответствующая петиция, которую они ранее запустили, набрала уже около 250 тысяч подписей. Коллективное обращение находится на сайте Change.org, сообщает ФАН.

"1 сентября — это огромные расходы: нужно купить не только канцелярию, но и одежду, спортивную форму <...> Обычно сборы на учебу обходятся до 20 тысяч рублей" - сказано в тексте петиции.

Инициативу повторных детских выплат поддержали в Государственной думе, но в Пенсионном фонде подчеркнули, что соответствующее решение может принять только президент.