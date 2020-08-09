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7:39   9 Августа 2020
Общество

Россияне просят ПФР продлить ежемесячные детские выплаты

Россияне просят ПФР продлить ежемесячные детские выплаты

Россияне запустили петицию, чтобы продлить детские выплаты перед днем знаний. Инициативу повторных субсидий поддержали в Государственной думе.

Граждане России продолжают требовать от Пенсионного фонда субсидии по 10 тысяч рублей на детей в августе 2020 года. Соответствующая петиция, которую они ранее запустили, набрала уже около 250 тысяч подписей. Коллективное обращение находится на сайте Change.org, сообщает ФАН.

"1 сентября — это огромные расходы: нужно купить не только канцелярию, но и одежду, спортивную форму <...> Обычно сборы на учебу обходятся до 20 тысяч рублей" - сказано в тексте петиции.

Инициативу повторных детских выплат поддержали в Государственной думе, но в Пенсионном фонде подчеркнули, что соответствующее решение может принять только президент.

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Автор: Василий Пименов
#россия #субсидии #пфр

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