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7:20   9 Августа 2020
Политика

Власти Украины назвали условие для возобновления поставки воды в Крым

Власти Украины назвали условие для возобновления поставки воды в Крым

Киев может возобновить поставки водоснабжения в Крым, если в регионе произойдет "гуманитарная катастрофа". Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль рассказал украинским СМИ, что в случае гуманитарной катастрофы в любом месте придет на помощь украинцам. Он отметил, что Киев будет готов помогать лекарствами, водой и всем необходимым. Об этом пишет РИА Новости Крым.

Премьер-министр заявил, что подача воды по Северо-Крымскому каналу невозможна "по техническим причинам". Он рассказал, что существует ряд трудностей для поставки воды в Крым. По его словам, водоканал нуждается в ремонте, о чем сообщали не раз журналисты.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #украина #крым

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