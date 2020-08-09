Власти Украины назвали условие для возобновления поставки воды в Крым

Киев может возобновить поставки водоснабжения в Крым, если в регионе произойдет "гуманитарная катастрофа". Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль рассказал украинским СМИ, что в случае гуманитарной катастрофы в любом месте придет на помощь украинцам. Он отметил, что Киев будет готов помогать лекарствами, водой и всем необходимым. Об этом пишет РИА Новости Крым.

Премьер-министр заявил, что подача воды по Северо-Крымскому каналу невозможна "по техническим причинам". Он рассказал, что существует ряд трудностей для поставки воды в Крым. По его словам, водоканал нуждается в ремонте, о чем сообщали не раз журналисты.