Автомобилистам рассказали о новых тарифах ОСАГО и других изменениях осенью

Автомобилистов предупредили о пересмотре тарифов ОСАГО и других важных изменениях, которые ожидаются грядущей осенью. Об этом сообщило издание Autonews.

Новые правила расчета стоимости ОСАГО начнут применять в России уже с конца августа. Границы тарифного коридора будут расширены на 30%, размеры индивидуальной ставки снизят.

Процедуру техосмотра, которая была приостановлена из-за коронавирусной пандемии, вернут. Ограничительные меры сдвинули и сезон отпусков, поэтому на платных дорогах до 31 октября будут действовать летние тарифы.

Дорожную разметку поменяют в Москве. Сотрудникам ГИБДД выдадут новую аппаратуру, которая будет применяться для оценки технического состояния транспортного средства.