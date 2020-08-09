Тихановская покинула свою квартиру в Минске из соображений безопасности

Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская покинула свою минскую квартиру, чтобы переночевать в более безопасном месте в преддверии выборов. Ночь она проведет в окружении журналистов и сторонников.

Оппозиционный кандидат из соображений безопасности покинула свою квартиру в Минске и перебралась со своими сторонниками и журналистами в более надежное место.

На вопрос об актуальном месте нахождения кандидата, представитель и пресс-секретарь Анна Красулина отказалась отвечать.

Ранее появилась информация, что Тихоновская покинула дом и перебралась в предвыборный штаб после того, как была обнаружена слежка за ней: возле дома собрались представители силовых структур и дежурил подозрительный автобус, передает "360".