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6:43   9 Августа 2020
Политика

Тихановская покинула свою квартиру в Минске из соображений безопасности

Тихановская покинула свою квартиру в Минске из соображений безопасности

Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская покинула свою минскую квартиру, чтобы переночевать в более безопасном месте в преддверии выборов. Ночь она проведет в окружении журналистов и сторонников.

Оппозиционный кандидат из соображений безопасности покинула свою квартиру в Минске и перебралась со своими сторонниками и журналистами в более надежное место.

На вопрос об актуальном месте нахождения кандидата, представитель и пресс-секретарь Анна Красулина отказалась отвечать.

Ранее появилась информация, что Тихоновская покинула дом и перебралась в предвыборный штаб после того, как была обнаружена слежка за ней: возле дома собрались представители силовых структур и дежурил подозрительный автобус, передает "360".

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Автор: Илья Романович
#выборы #белоруссия #тихановская

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