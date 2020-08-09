Армия Ливана освободила здания еще двух министерств от протестующих

Ливанская армия освободила здания министерств энергетики и экономики от протестующих. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya Al Hadath.

Сейчас на улицах Бейрута наблюдается спокойная обстановка. Накануне военные освободили от манифестантов здание МИД Ливана.

Митинги с требованием отставки правительства из-за взрыва в порту прошли в Бейруте в субботу. Протестующие ворвались в здания министерств иностранных дел, экономики, окружающей среды и экономики, а также в здание Ассоциации банков Ливана.

Согласно официальным данным, пострадали при беспорядках в Бейруте более 70 правоохранителей. Также сообщается об одном погибшем сержанте.