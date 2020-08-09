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Трамп продлил выплаты безработным в США

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5:45   9 Августа 2020
Общество

Трамп продлил выплаты безработным в США

Трамп продлил выплаты безработным в США

Президент США Дональд Трамп продлил до конца года выплаты по безработице из-за экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса. Об этом он сообщил на брифинге для журналистов.

Сумма еженедельной выплаты составит 400 долларов. Четверть будут выплачивать правительство Соединенных Штатов. Также Дональд Трамп объявил о налоговых каникулах для американских граждан, зарплата которых менее 100 тысяч долларов в год. Глава Соединенных Штатов при условии его переизбрания заявил, что оставит в силе данную меру.

Трамп освободил американцев от выплат по студенческим ссудам и продлил ограничение на выселение за задолженность арендной платы за проживание.

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Автор: Илья Романович
#сша #трамп #америка

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