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5:16   9 Августа 2020
Политика

Британия после Brexit все больше зависит от США — посол РФ

Британия после Brexit все больше зависит от США — посол РФ

Великобритания после Brexit становится все более зависимой от политики США. Об этом заявил посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

Дипломат в интервью китайскому телеканалу CGTN заявил, что Великобритания сейчас более независима. Однако тенденция свидетельствует о том, что британская политика все больше связана с США. Келин отметил, что после Brexit Лондону для достижения выгодных условий в торговых переговорах с Вашингтоном придется принять некоторые условия политики США.

Также посол РФ заявил, что с экономической точки зрения Brexit дает новые возможности для развития делового сотрудничества между Великобританией и Россией.

В конце июля Великобритания расценила Россию как "значительную угрозу". Так считает военное ведомство королевства, о чем сообщает телеканал "360".

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Автор: Яна Либерман
#великобритания #brexit #сша

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