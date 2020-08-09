Британия после Brexit все больше зависит от США — посол РФ

Великобритания после Brexit становится все более зависимой от политики США. Об этом заявил посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

Дипломат в интервью китайскому телеканалу CGTN заявил, что Великобритания сейчас более независима. Однако тенденция свидетельствует о том, что британская политика все больше связана с США. Келин отметил, что после Brexit Лондону для достижения выгодных условий в торговых переговорах с Вашингтоном придется принять некоторые условия политики США.

Также посол РФ заявил, что с экономической точки зрения Brexit дает новые возможности для развития делового сотрудничества между Великобританией и Россией.

В конце июля Великобритания расценила Россию как "значительную угрозу". Так считает военное ведомство королевства, о чем сообщает телеканал "360".