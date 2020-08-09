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 Зеленский гарантировал невмешательство Украины в выборы США

Зеленский гарантировал невмешательство Украины в выборы США
4:43   9 Августа 2020
Политика

Зеленский гарантировал невмешательство Украины в выборы США

Зеленский гарантировал невмешательство Украины в выборы США

Украина не позволит себе вмешиваться в выборные процессы в Соединенных Штатах Америки, как и в выборы любой другой страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства написал пост у себя в Telegram-канале, в котором заверил, что Украина не позволяла и не позволит себе в будущем вмешиваться в американские выборы. Президент считает, что страна испортит отношения, если попытается влезть в политическую жизнь США.

Лидер призвал граждан страны воздержаться от любой деятельности, которая может быть связана с выборами США, потому что это является вопросом национальной безопасности.

Телеканал "360" сообщает, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила непонимание украинской стороной Минских соглашений. По ее мнению, Киев не намерен выполнять возложенные не него обязательства.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #украина #зеленский

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