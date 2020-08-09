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4:07   9 Августа 2020
Политика

Захарова заявила об отказе идти на поводу у Зеленского в вопросе Донбасса

Захарова заявила об отказе идти на поводу у Зеленского в вопросе Донбасса

Россия не будет идти на поводу у президента Украины Владимира Зеленского в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Киев пытается не исполнять подписанные Минские соглашения. Захарова уверена, что власти Украины должны осознать, в Донбассе живут граждане страны, у которых есть такие же права, передает "ПолитНавигатор".

Сейчас украинские власти, по словам представителя МИД РФ, заявляют, что не могут разобраться в Минских договоренностях. По мнению Захаровой, это говорит о том, что Киев не хочет решать вопрос с Донбассом. Дипломат уверена, что заниматься этим конфликтом должны только стороны, участвующие в нем.

Телеканал "360" сообщает, что Украина отменила назначенные в Донбассе местные выборы. Речь идет о контролируемых Киевом территориях.

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Автор: Кристина Мокроусова
#донбасс #украина #минские соглашения #мид рф #мария захарова

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