Европейские страны уберегли Украину от самоубийственной войны за Крым, запретив идти на прямое столкновение с Россией. Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил политолог Михаил Погребинский.

Европа, которая имела свои планы на Украину после государственного переворота в 2014 году, запретила захватившим власть в Киеве идти на конфликт с Россией, развязывая войну из-за Крыма. Рекомендации о том, что Киеву не нужно провоцировать разгромную для себя войну, были озвучены также из США, но в основном из европейских столиц. Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии рассказал, что интерес Европы заключался в расширении рынка сбыта:

"Речь шла о том, что вот, большая страна, 40 миллионов, это существенное расширение рынка", - объяснил Погребинский.

Крым вошел в состав РФ по результатам народного волеизъявления на референдуме в 2014 году. Подавляющее большинство крымчан, согласно результатам, проголосовали за воссоединение с Россией.