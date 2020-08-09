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3:03   9 Августа 2020
Общество

Многодетные семьи и безработные продолжат получать выплаты — экономист

Многодетные семьи и безработные продолжат получать выплаты — экономист

Экономист Константин Селянин предложил сохранить выплаты сразу для трех категорий граждан РФ после окончания пандемии. Об этом пишет URA.RU.

Специалист заявил, что прямые денежные выплаты хорошо себя зарекомендовали. По его словам, это самый эффективный способ поддержки населения в сложный период.

Селянин отметил, что данную меру поддержки бюджет государства не потянет. Однако есть категории граждан, которым было бы уместно сохранить выплаты. Экономист в беседе с URA.RU к ним отнес врачей, многодетные семьи и безработных.

Медики имеют право на постоянную поддержку государства в виде повышенной оплаты труда, заявил он. Кроме того, пособие по безработице на уровне прожиточного минимума должно помочь людям, которые находятся в поиске работы. Экономист также предложил увеличить выплаты для многодетных семей до прожиточного минимума.

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Автор: Ирина Большунова
#помощь #выплаты #коронавирус

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