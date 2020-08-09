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Опубликованы сценарии нападения КНДР на Южную Корею

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2:37   9 Августа 2020
Политика

Опубликованы сценарии нападения КНДР на Южную Корею

Опубликованы сценарии нападения КНДР на Южную Корею

Аналитики из американского центра RAND представили доклад с содержанием сценариев возможного военного нападения КНДР с использованием артиллерии на Южную Корею.

В докладе компания предполагает пять возможных вариантов артиллерийского нападения КНДР на различные объекты инфраструктуры в Южной Корее: обстрел крупного промышленного объекта в течение пяти минут, обстрел демилитаризованной зоны на протяжении минуты, минутная атака по центру Сеула, часовой обстрел демилитаризованной зоны и обстрел Сеула в течение часа.

При реализации одного из сценариев, количество жертв, по оценкам аналитиков, будет составлять не менее 400 и не более 17 тысяч человек. Число пострадавших будет варьироваться от 4,5 до 200 тысяч жителей Южной Кореи.

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Автор: Ирина Большунова
#южная корея #северная корея #демилитаризованная зона

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