Опубликованы сценарии нападения КНДР на Южную Корею

Аналитики из американского центра RAND представили доклад с содержанием сценариев возможного военного нападения КНДР с использованием артиллерии на Южную Корею.

В докладе компания предполагает пять возможных вариантов артиллерийского нападения КНДР на различные объекты инфраструктуры в Южной Корее: обстрел крупного промышленного объекта в течение пяти минут, обстрел демилитаризованной зоны на протяжении минуты, минутная атака по центру Сеула, часовой обстрел демилитаризованной зоны и обстрел Сеула в течение часа.

При реализации одного из сценариев, количество жертв, по оценкам аналитиков, будет составлять не менее 400 и не более 17 тысяч человек. Число пострадавших будет варьироваться от 4,5 до 200 тысяч жителей Южной Кореи.