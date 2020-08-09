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2:29   9 Августа 2020
Общество

Новый вирус в Китае не опасен — Онищенко

Новый вирус в Китае не опасен — Онищенко

Новая китайская лихорадка с тромбоцитопеническим синдромом SFTS не является опасной. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

По его словам, пандемия не является страшной. Он отметил, что Пекин на данный момент закрыт для посещений, а тромбоцитопения есть и при коронавирусной инфекции. Тем более вирус плохо передается между людьми, отмечает RT. По его словам, ясность ситуации будет "завтра".

Телеканал "360" сообщает, что SFTS относится к большому отряду буньявирусов, имеющий множество возбудителей. Некоторые из них можно найти и на территории России.

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Автор: Юлия Яковлева
#китай #лихорадка #пандемия

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