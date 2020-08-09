Новый вирус в Китае не опасен — Онищенко

Новая китайская лихорадка с тромбоцитопеническим синдромом SFTS не является опасной. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

По его словам, пандемия не является страшной. Он отметил, что Пекин на данный момент закрыт для посещений, а тромбоцитопения есть и при коронавирусной инфекции. Тем более вирус плохо передается между людьми, отмечает RT. По его словам, ясность ситуации будет "завтра".