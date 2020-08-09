Трамп захотел увековечить свою личность на "горе четырех президентов"

Президент США Дональд Трамп изъявил желание, чтобы его портрет был высечен рядом с барельефами четырех американских президентов на горе Рашмор. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в Республиканской партии.

Глава Южной Дакоты Кристи Ноэм настоятельно просила Трампа посетить штат и гору Рашмор во время проведения Дня независимости. Американский лидер рассказал Ноэм о своей цели присоединиться к барельефам четырех американских лидеров. Гора Рашмор считается символом патриотизма в США. Здесь проходит салют в честь Дня независимости. Об этом пишет ТАСС.

В материале отмечается, что Трамп не просто высказывался об идее создания профиля. В 2019 году один из помощников президента США узнавал у руководства Ноэм о необходимых деталях, чтобы добавить портрет Трампа на вышеупомянутую гору..