Число раненых в ходе столкновений в Бейруте достигло 490 человек

Число пострадавших в Бейруте в результате столкновений полиции с протестующими в субботу достигло 490 человек. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщил канал "Аль-Манар".

Оперативный штаб экстренной медицинской помощи сообщил, что в ходе столкновений между силовиками и протестующими в центре столицы Ливана ранения получили 490 человек. Протестующие 8 августа вышли на улицы Бейрута с требованием отставки правительства и проведения реформ.

Митингующие во время демонстрации захватили здания нескольких министерств и ассоциации банков, передает телеканал "360". Министерство внутренних дел Ливана сообщило, что в столкновениях погиб один правоохранитель.