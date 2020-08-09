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1:07   9 Августа 2020
Происшествия

Число раненых в ходе столкновений в Бейруте достигло 490 человек

Число раненых в ходе столкновений в Бейруте достигло 490 человек

Число пострадавших в Бейруте в результате столкновений полиции с протестующими в субботу достигло 490 человек. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщил канал "Аль-Манар".

Оперативный штаб экстренной медицинской помощи сообщил, что в ходе столкновений между силовиками и протестующими в центре столицы Ливана ранения получили 490 человек. Протестующие 8 августа вышли на улицы Бейрута с требованием отставки правительства и проведения реформ.

Митингующие во время демонстрации захватили здания нескольких министерств и ассоциации банков, передает телеканал "360". Министерство внутренних дел Ливана сообщило, что в столкновениях погиб один правоохранитель.

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Автор: Яна Либерман
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