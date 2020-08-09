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Названы три уменьшающих живот напитка

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0:25   9 Августа 2020
Общество

Названы три уменьшающих живот напитка

Названы три уменьшающих живот напитка

Живот является одной из проблемных зон мужчин и женщин, которые следят за своей фигурой. Какие напитки помогут вывести лишнюю воду из организма и тем самым сделать живот более плоским, рассказала эксперт по питанию Татьяна Баллауфф.

Специалист назвал три напитка, в состав которых входят мята, дыня и помидоры. С их помощью каждый сможет сделать свой живот стройнее, заявила Баллауфф. Например, обычный мятный чай позволит ускорить обмен веществ, от которого зависит сжигание жира.

Другой напиток, приближающий к заветной стройности — смузи из дыни. Ягода помогает эффективно вымывать лишнюю влагу, скапливающуюся под кожей. Рецепт очень простой: необходимо размять мяту, добавив немного лимонного сока.

И последний оригинальный напиток состоит из 125 мл томатного сока и пахты с небольшим количеством порошка перца чили. Эксперт отмечает, что помидоры выводят токсины, а пахта стимулирует сжигание жиров, сообщает МедикФорум.

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Автор: Илья Романович
#правильное питание #диета #Сжигание жиров

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