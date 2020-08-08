Ливанские военные вытеснили участников протеста из здания МИД в Бейруте

Ливанские военные заставили протестующих покинуть здание министерства иностранных дел в столице страны. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Ранее стало известно, что манифестанты ворвались в здания министерств экономики, иностранных дел, энергетики и окружающей среды, а также Ассоциации банков страны. Прибывшие военные окружили здание МИД, ворвались внутрь и вытеснили участников протестов оттуда.

Тысячи жителей Ливана вышли на акцию протеста с требованием правительства страны уйти в отставку. Организаторы акции считают, что правительство виновато в экономических и политических проблемах в стране, а также во взрыве, из-за которого пострадали более четырех тысяч человек.

Четвертого августа мощный взрыв прогремел в порту Бейрута. Урон получили множество ближайших кварталов. По меньшей мере 300 тысяч человек потеряли жилье. Погибли 150 человек.