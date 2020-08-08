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23:10   8 Августа 2020
Общество

Храм и воскресная школа заработают в Дамаске после восстановления Россией

Храм и воскресная школа заработают в Дамаске после восстановления Россией

Российская организация "Боевое братство" провела гуманитарную акцию в сирийском городе Забадани, где находится храм Успения Богородицы и воскресная школа. Об этом сообщает ФАН.

Представители организации привезли спортивный инвентарь для школы: столы для настольного тенниса, баскетбольные корзины, футбольные ворота, шахматы и мячи. В свою очередь российские военные вместе с благотворительным фондом Героя России Ахмата Кадырова раздали детям в Забадани спортивную форму и обувь.

Город был захвачен боевиками в 2014 году. Действия террористов привели к тому, что часть его инфраструктуры была разрушена, в том числе и храм Успения Богородицы. Когда в 2017 году он был полностью освобожден, правительство САР и российские военные приступили к восстановлению — в том числе храма и воскресной школы.

ФАН сообщает, что митрополит Селевкийский Ефрем, а также викарий патриарха Антиохийского и советник посольства РФ в Сирии Эльдар Курбанов, присутствовали на мероприятии.

Ефрем отметил, что до войны в школу ходили 700 детей, сейчас же собирается около 150. По его словам, люди возвращаются в город, а число прихожан увеличивается. Он отметил, что службы сейчас проходят в соседнем здании.

На авиабазе Хмеймим в Сирии ранее был установлен памятник в честь погибших российских медсестер, информирует "360".

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Автор: Ирина Большунова
#сирия #забадани #гуманитарная акция

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