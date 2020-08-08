Беглов: Петербург постепенно возвращается к культурной жизни

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что город возвращается к культурной жизни. Заявление он сделал во время выступления на фестивале "Опера — всем", проходящем в монетном дворе Петропавловской крепости.

Глава Северной столицы обратился к жителям удаленно во время проведения всеми любимого мероприятия и заявил, что этот фестиваль является знаком возвращения культурной жизни в Северную столицу, передают "Невские новости".

Фестиваль проходит в Петербурге уже девятый раз. Открытие мероприятия началось с оперы Мусоргского "Борис Годунов". При помощи современных технологий музыку можно услышать в любой точке мира. На выступлении Беглов также напомнил о мерах безопасности на фоне пандемии, добавив, что вирус еще не побежден.