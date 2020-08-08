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21:57   8 Августа 2020
Общество

Пушков назвал "болтовней" заявление главы Stratfor о "Северном потоке — 2"

Пушков назвал "болтовней" заявление главы Stratfor о "Северном потоке — 2"

Российский сенатор Алексей Пушков назвал профанацией заявления главы разведывательной организации Stratfor Джорджа Фридмана о "Северном потоке —2" и отношениях между РФ и Германией. Об этом он написал в своем Telegram.

Американский политолог заявил, что Россия и Германия "флиртуют" друг с другом, пытаясь сочетать "русский газ и немецкую технологию" с 1981 года. При этом, по его словам, одна сторона все время предает другую. Он заявил, что строительство "Северного потока — 2" противоречит целям НАТО.

Пушков отметил, что заявления Фридмана — это пустая болтовня, которая прикрыта "геополитически флером". По его словам, это "стыдно слушать", учитывая опыт двух мировых войн, в которых Германия и Россия воевали друг с другом.

Он заявил, что это "не анализ, а профанация". Сенатор отметил, что подобное заявление Фридмана демонстиррует старый кошмар Великобритани — союз двух континентальных европейских гигантов в лице России и Германии.

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Автор: Борис Нестеров
#пушков #Северный поток — 2 #Stratfor

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