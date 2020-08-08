Киев заявил об отсутствии денег на восстановление Донбасса

Киеву потребуется около 10 миллиардов долларов для восстановления Донбасса, что составляет около 5-7% ВВП Украины, но у страны просто нет таких денег. Об этом заявил советник украинского президента Владимира Зеленского Олег Устенко.

Советник Зеленского предложил создать фонд для привлечения средств для восстановления Донбасса, так как у государства нет таких денег. Устенко отметил, что 10 млрд долларов — это та сумма, которая, по первоначальной оценке, может потребоваться на воссоздание инфраструктуры неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей.

Помощник президента Украины по экономическим вопросам добавил, что фонд будет состоять из пожертвований, включая международных доноров. Об этом он сообщил в эфире радиостанции, признанной иностранным агентом.