Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пушков назвал "болтовней" заявление главы Stratfor о "Северном потоке — 2"

Пушков назвал "болтовней" заявление главы Stratfor о "Северном потоке — 2"

 Сайт "Эха Москвы" могут заблокировать за оправдание экстремизма

Сайт "Эха Москвы" могут заблокировать за оправдание экстремизма
Военный эксперт объяснил, чем оборона стран Прибалтики уступает российской

Военный эксперт объяснил, чем оборона стран Прибалтики уступает российской

 Беглов провел встречу с представителями Сбербанка

Беглов провел встречу с представителями Сбербанка
Киев заявил об отсутствии денег на восстановление Донбасса

Киев заявил об отсутствии денег на восстановление Донбасса

 Автор "Эха Москвы" пугает россиян "коронавирусным" Крымом

Автор "Эха Москвы" пугает россиян "коронавирусным" Крымом
Пушков назвал "болтовней" заявление главы Stratfor о "Северном потоке — 2"

Пушков назвал "болтовней" заявление главы Stratfor о "Северном потоке — 2"

 Сайт "Эха Москвы" могут заблокировать за оправдание экстремизма

Сайт "Эха Москвы" могут заблокировать за оправдание экстремизма
Военный эксперт объяснил, чем оборона стран Прибалтики уступает российской

Военный эксперт объяснил, чем оборона стран Прибалтики уступает российской

 Беглов провел встречу с представителями Сбербанка

Беглов провел встречу с представителями Сбербанка
Киев заявил об отсутствии денег на восстановление Донбасса

Киев заявил об отсутствии денег на восстановление Донбасса

 Автор "Эха Москвы" пугает россиян "коронавирусным" Крымом

Автор "Эха Москвы" пугает россиян "коронавирусным" Крымом
21:32   8 Августа 2020
Политика

Киев заявил об отсутствии денег на восстановление Донбасса

Киев заявил об отсутствии денег на восстановление Донбасса

Киеву потребуется около 10 миллиардов долларов для восстановления Донбасса, что составляет около 5-7% ВВП Украины, но у страны просто нет таких денег. Об этом заявил советник украинского президента Владимира Зеленского Олег Устенко.

Советник Зеленского предложил создать фонд для привлечения средств для восстановления Донбасса, так как у государства нет таких денег. Устенко отметил, что 10 млрд долларов — это та сумма, которая, по первоначальной оценке, может потребоваться на воссоздание инфраструктуры неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей.

Помощник президента Украины по экономическим вопросам добавил, что фонд будет состоять из пожертвований, включая международных доноров. Об этом он сообщил в эфире радиостанции, признанной иностранным агентом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#донбасс #украина #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...