Сайт "Эха Москвы" могут заблокировать за оправдание экстремизма

Один из основателей признанного иноагентом "Мемориала" Лев Пономарев в эфире "Эха Москвы" назвал членов запрещенной в РФ экстремистской организации "Свидетели Иеговы" "безобидными христианами", поставив под угрозу блокировки сайт радиостанции.

Выступление Пономарева может содержать признаки оправдания экстремизма, что обернется блокировкой всего сайта "Эха Москвы".

Как отметил "правозащитник" Пономарев в блоге на сайте радиостанции, правоохранители якобы применили физическую силу к задержанным при операции по аресту экстремистов в Воронежской области.

Операция проходила 13 июля. Сотрудники ФСБ провели 110 обысков по делу, в результате было возбуждено два уголовных дела в отношении десяти членов запрещенной организации "Свидетели Иеговы".

Подозреваемые, согласно материалам дела, скрывали свою деятельность, хранили отчетные документы и проводили коллективные собрания через видеосвязь, зная о внесении их организации в список экстремистских.

Согласно российскому законодательству, для блокировки интернет-ресурса за оправдание экстремизма или терроризма необходимо соответствующее решение суда. Федеральное агентство новостей направило запрос в соответствующие органы с просьбой рассмотреть слова Пономарева на предмет оправдания экстремизма.