Автор "Эха Москвы" пугает россиян "коронавирусным" Крымом

Постоянный автор "Эха Москвы", крымский блогер Александр Горный рассказал о случае в Крыму, намереваясь напугать россиян ситуацией на полуострове.

Он написал пост в Facebook, в котором напомнил об инциденте, когда семья с пятилетним ребенком пришла на закрытый лечебный пляж на полуострове, где у них произошел конфликт с охранником-казаком. Мужчина вел себя неподобающим образом, а позже оказалось, что семья сама провоцировала его и отказывалась уйти с пляжа. В итоге охранника уволили, поскольку он превысил полномочия.

Оппозиционный блогер утверждает, что сейчас в Крыму олигархи с "материка" якобы скупят все пляжи, чтобы заставлять жителей Крыма обслуживать богатых туристов. Горный пишет, что москвичам из-за закрытых границ придется в этом году отдыхать в Крыму. Также он подчеркивает, что на полуострове якобы стремительно распространяется COVID-19, в связи с чем все отели необходимо срочно закрыть, а за нарушения масочного режима жестко наказывать, передает "ПолитЭксперт".