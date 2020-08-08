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 Доброволец рассказал об участии в разработке вакцины от COVID-19

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Военный эксперт объяснил, чем оборона стран Прибалтики уступает российской

Военный эксперт объяснил, чем оборона стран Прибалтики уступает российской

 Беглов провел встречу с представителями Сбербанка

Беглов провел встречу с представителями Сбербанка
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20:17   8 Августа 2020
Экономика

Беглов провел встречу с представителями Сбербанка

Беглов провел встречу с представителями Сбербанка

Губернатор Петербурга и сотрудники Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк" обсудили возможность создания новых проектов в черте города.

На встрече обсудили вопрос реализации инвестиционного проекта, предполагающего строительство офиса Сбербанка, который должен расположиться на намывных территориях Васильевского острова.

Планы крупнейшего российского банка вложить средства в проект "Морской фасад" подтвердил председатель Северо-Западного банка Виктор Вентимилла Алонсо, передает издание "Невские новости".

Формирование совместными усилиями современного инновационного квартала обеспечит появление в городе как нового делового пространства, так и площадок для междисциплинарных коммуникаций.

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Автор: Василий Пименов
#сбербанк #беглов #проекты

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