Военный эксперт объяснил, чем оборона стран Прибалтики уступает российской

В Прибалтике вновь предполагают, чем может закончиться потенциальная военная эскалация с Россией. Несмотря на то, что РФ не предпринимает никаких попыток начать вооруженный конфликт с соседними странами, аналитик польского Центра восточных исследований Петр Шиманский заявил, что в случае противостояния с Россией слабым местом стран Балтии станет противовоздушная оборона.

Балтийские государства, отмечает Шиманский, делают упор на мобильности, защищенности и огневой мощи сухопутных войск. Уделяется внимание и противотанковой обороне, а вот с ПВО дело обстоит не так гладко.

«ПВО средней дальности все еще остается большим пробелом», — сообщил Шиманский в интервью Polske Radio.

Действительно, воздушная оборона — одно из самых слабых мест в военном обеспечении Балтийских стран. До недавнего времени Литва, Латвия и Эстония были вооружены только системами ПВО малой дальности — они могут поражать цели на расстоянии трех, максимум пяти, километров.

«Политика Сегодня» поговорила о балтийской противовоздушной обороне с военным историком, экспертом в системах ПВО Юрием Кнутовым. Он напомнил о недавнем оборонном приобретении Литвы: страна купила норвежско-американский комплекс ПВО средней дальности NASAMS. Как выяснилось, даже эта новинка не сможет защитить Прибалтику от «российской угрозы», пусть и мифической.

«Этот комплекс уступает нашему «Бук-М3», намного уступает С-350 «Витязь» — это вообще ни в какое сравнение. Даже один момент, — то, что NASAMS сворачивается 15 минут, — уже говорит о том, что после пуска будут обнаружены стартовые позиции, по ним будет нанесен удар как ракетами «земля — земля» типа Искандер, которые у нас есть, так и авиацией — истребителями-бомбардировщиками. Это очень серьезный недостаток», — рассказал Кнутов корреспонденту ПС.

Недостатки норвежско-американского комплекса кроются и в его мобильности — он буксированный, отмечает эксперт. Состав этого ЗРК размещается сразу на нескольких станциях, но их надо перевозить грузовыми транспортерами: хотя они могут работать на большом удалении от станций, но этого не всегда достаточно.

«Пока этот комплекс — единственный, который у них появился. И он достаточно уязвим. Нижняя граница поражения у него такая, которая позволяет практически нашим средствам уничтожить его на малых высотах», — констатирует Кнутов.

Исходя из общей неэффективности такой покупки, приобретение Литвой этого комплекса за 110 миллионов евро носит скорее «пропагандистский характер», предполагает военный историк. Он используется не для решения проблем обеспечения реальной безопасности, а в первую очередь для демонстрации того факта, что есть современная норвежско-американская система, которая в состоянии обеспечить прикрытие воздушного пространства, пусть и не слишком успешно.

Если говорить о Латвии или Эстонии, то там базируются [американские истребители] F-16: дежурит эскадрилья НАТО. Их максимальная дальность поражения зависит от того, какие авиационные ракеты ими применяются, но максимум — ракеты с радиусом 120–180 километров. Это сравнимо с российскими С-350 «Витязь» и «Бук-М3».

Если говорить о комплексе, купленном Литвой — дальность поражения у него всего 40 километров. Даже старые модификации отечественного «Бук»-а имеют более высокие характеристики, чем этот комплекс, отмечает Кнутов.

Если Россия никаким образом не угрожает суверенитету Литвы, Латвии и Эстонии, то зачем прибалтийская сторона выдумывает «российскую угрозу»? Кнутов уверен, что дело в деньгах: таким образом, балтийские страны-участницы Евросоюза «вытягивают» из Брюсселя финансовую помощь. Ведь ключевые государства ЕС на фоне пандемии коронавируса и последовавшего за ней экономического кризиса занимаются внутренними проблемами, а не «соседскими».