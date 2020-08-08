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19:33   8 Августа 2020
Экономика

Банки отмечают проблемы с передачей коллекторам информации о должниках

Банки отмечают проблемы с передачей коллекторам информации о должниках

После вступления в силу закона о кредиторах банки обязаны передавать информацию о долгах и должнике в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений.

При передаче задолженности на взыскание этап внесения данных о заемщике в Федресурс является обязательным. Перечень данных, которые должен внести банк при передаче информации коллекторам включает в себя полное имя должника, его паспортные данные, место жительства, а также ИНН. Данные необходимо внести в Федресурс в течение 30 дней после обращения, пишет РБК.

Более половины финансовых организаций отмечают, что у них отсутствуют данные об ИНН заемщиков, среди них — Сбербанк и МТС-банк. Большинство кредитных организаций интересуются СНИЛС, для получения информации из Пенсионного фонда, сообщают эксперты.

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Автор: Юлия Яковлева
#банк #кредит #долг #займ #вызскание

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