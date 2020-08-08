Захарова объяснила причину "непонимания" Киевом Минских соглашений

Заявления Украины о "непонимании" Минских соглашений говорят о нежелании Киева решать проблему Донбасса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"У них же новая сейчас история. У них же теперь и президент, и представитель в контактной группе что сказали? Спустя пять лет после выработки минских договоренностей <… > они знаете что сказали? "А мы не понимаем, что там написано"", — подчеркнула она.

Захарова объяснила это тем, что так бывает, когда на протяжении пяти лет реализовываешься. Об этом она рассказала на всероссийском образовательном форуме "Территория смыслов 2020".

Официальный представитель МИД РФ уверена, что подобные заявления свидетельствуют о нежелании Украины решать этот вопрос, сообщает РИА Новости.