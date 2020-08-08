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Захарова назвала действия США в отношении TikTok необоснованно жесткими

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19:12   8 Августа 2020
Политика

Захарова назвала действия США в отношении TikTok необоснованно жесткими

Захарова назвала действия США в отношении TikTok необоснованно жесткими

Действия США в отношении соцсети TikTok являются необоснованно жесткими. Своим мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

6 августа американский президент Дональд Трамп подписал два указа, согласно которым в стране запрещается проведение любого рода сделок с компанией ByteDance, владеющей приложением TikTok, а также с ее дочерними предприятиями. Запрет задел также соцсеть WeChat и интернет-гиганта Китая Tencent.

Захарова возмутилась инициативой Вашингтона, заявив, что такими действиями он нарушает большое число своих международных обязательств по обеспечению свободного распространения всех форм информации. Официальный представитель российского МИД призвала власти США привести свои методы борьбы за сохранение монополии крупных американских компаний в соответствие с общепринятыми ценностями демократии. Об этом информирует ТАСС.

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Автор: Яна Либерман
#россия #захарова #мид рф #TikTok

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