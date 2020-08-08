Россиян предупредили о возможности мощных магнитных бурь

Магнитные бури, разные по интенсивности, накроют регионы России в августе, сообщают ученые. В этот период у жителей страны могут наблюдаться перепады состояния здоровья.

Сильные вспышки на солнце ожидаются в России в течение последнего летнего месяца. По прогнозам, первая магнитная буря начнется 10 августа и будет средней по интенсивности. Россиянам не рекомендуют долго находиться на солнце днем и советуют обратить внимание на артериальное давление. В этот период могут быть сильные перепады. Слабая буря пройдет в середине месяца. Метеозависимые люди могут ощущать головокружение и головные боли.

Самые мощные вспышки произойдут в конце месяца. Они будут наиболее опасными для здоровья. У людей в таких условиях наблюдаются мигрени, боли в суставах, проблемы со сном, а также обострение сердечно-сосудистых и психических заболеваний.

Специалисты назвали основные причины метеозависимости. Подробности сообщает телеканал "360".