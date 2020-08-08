RFI: боевики ПНС Ливии прикрывают возрождение филиала ИГ в Сабрате

Террористы, действуя под прикрытием боевиков так называемого Правительства национального согласия Ливии, пытаются возродить запрещенную в РФ террористическую организацию "Исламское государство" в Сабрате, пишет арабское издание Sky news arabia.

Джихадисты "Исламского государства", переброшенные в Ливию Турцией, пытаются взять под контроль Сабрату. Об этом сообщила французская радиостанция RFI со ссылкой на источники среди местного населения.

Джихадисты обосновались в лагерях Аль-Талил и Аль-Бараем, что на окраине города Сабрата, передает Федеральное агентство новостей.

Журналисты RFI заявляют, что переброска протурецких наемников в Ливию и возрождение ячейки ИГИЛ тесно связаны. К тому же, вербовкой наемников в Сирии занимается лично главарь запрещенной в РФ террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммад аль-Джуляни. Именно он создал в свое время запрещенную в РФ "Джебхат ан-Нусру", которую называют филиалом ИГИЛ.

Сирийцы перед отправкой в Ливию подписывают контракт на сумму от 1000 до 2500 долларов США. В июле группа боевиков ИГИЛ прибыла в Мисурату из Туниса для участия в захвате Сирта на стороне так называемого Правительства национального согласия.