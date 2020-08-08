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18:48   8 Августа 2020
Экономика

Россиянам напомнили о новом правиле получения пенсий и соцвыплат с октября

Россиянам напомнили о новом правиле получения пенсий и соцвыплат с октября

Пенсионный фонд с 1 октября будет начислять пенсии и соцвыплаты по новым правилам. Россиянам напомнили, что является обязательным для получения средств осенью.

Для россиян станет обязательным получение денег от Пенсионного фонда России на карту отечественной платежной системы "Мир". С 1 октября ведомство будет начислять все выплаты только на эти карты.

Приостановка перечисления средств на карты MasterCard и Visa планировалась к 1 июля текущего года, однако срок продлили до 1 октября из-за пандемии коронавируса. Требование иметь карту не распространяется на тех, кто получает деньги на счет по вкладу или по почте, сообщили в Пенсионном фонде.

Преимущество карты российской платежной системы заключается в отсутствии проблем при платежах внутри страны. Держателям карты "Мир" не угрожает наложение санкций иностранными государствами, сообщила заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова.

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Автор: Ирина Большунова
#пенсия #мир #платежная система #пфр #банковская карта

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